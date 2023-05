Philippeville-Couvin : les trains à l'arrêt depuis ce matin

Depuis ce lundi matin, la ligne 132 Couvin-Philippeville est remplacée par des autobus. En cause, un incident survenu sur les rails entre Philippeville et Frasnes-lez-Couvin. Nos informations font état d'un incident, on évoque un possible acte de désespoir, non loin de Philippeville. Les trains sont donc à l'arrêt pour une durée indéterminée entre Couvin et Philippeville. La SNCB invite les navetteurs à prendre le bus de remplacement prévu à cet effet.