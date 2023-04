Jamiolle, romaine pour lancer la saison touristique

Le petit village de Jamiolle était à la fête durant tout ce week-end pour démarrer la saison 2023. Le caractère romain de Jamiolle avait été relevé en 1989 par Richel Bolland et l’ASBL Archéophil. Durant 10 ans, des fouilles en surface ont été menées au lieu-dit Les six bonniers. Une villa gallo-romaine, une nécropole avec des tombes du Bas Empire Romain et le tracé d’une voie romaine ont ainsi été repérés. Mais il ne reste rien de visible à l’heure actuelle.

Aux quatre coins du village, de la Ferme Saint-Jean-Baptiste à la chèvrerie de la Machine, de la ferme pédagogique Prendre l’air à la maison de village, le public a pu découvrir de nombreux producteurs et artisans au travail, prendre part à des promenades découvertes, découvrir un campement romain et participer à un atelier de tissage, à un repas gaulois, ou encore parcourir l’exposition sur le patrimoine romain de l’entité ou celle consacrée au petit patrimoine local. Le verger participatif et collectif était aussi accessible et, juste à côté, les participants ont pu découvrir la production locale de fromage de chèvre.

Cette organisation décentralisée a permis de relever les richesses d’un des villages de l’entité de Philippeville, l’objectif de l’Office du Tourisme est donc bel et bien atteint.