Explosion à Philippeville : deux blessés, dont un héliporté, et un garage soufflé

Rapidement, les secours et la police sont à pied d’œuvre: outre la prise en charge des deux victimes, il faut s’assurer que tout danger est écarté, qu’il n’y a plus de risque d’explosion et dresser le périmètre de sécurité. Devant la gravité des blessures et brûlures, appel est lancé aux secours héliportés de Bras-sur-Lienne. Quelques minutes plus tard, l’hélicoptère se posait sur la place d’Armes sous les yeux ébahis des riverains.

Une mise en peinture

Selon les divers témoignages recueillis sur place, il semblerait que l’occupant des lieux, Sébastien B., était occupé à des travaux de peinture dans son garage en compagnie d’un ami, Michaël. Pour une raison qui reste à déterminer, mais on évoque l’utilisation d’un canon à chaleur, ces vapeurs d’hydrocarbures (le solvant dans la peinture) ont provoqué une explosion qui a propulsé le toit du garage dans les airs et a renversé un mur. Les deux hommes ont été brûlés à des degrés divers, mais ont aussi été soufflés par la détonation. À l’heure d’écrire ces lignes, on n’avait pas encore relevé de dégâts à d’autres habitations ou constructions dans le voisinage. Cette petite rue est en effet constituée de nombreux petits garages ou annexes, et de seulement quelques habitations.

Une fois les blessés évacués, il restait à sécuriser la zone. Le service travaux de la commune a été requis pour fermer cet espace à l’aide de grandes barrières Héras et de bâches.

Un hélico sur la place

Ce n’est pas la première fois que la Grand-Place est choisie par l’hélicoptère médicalisé pour prendre en charge un blessé. En octobre 2017, une pareille intervention s’était déjà déroulée dans les mêmes conditions à la suite d’une explosion de gaz cette fois dans un restaurant de la rue de France.