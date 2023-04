Le Jazz-Band de Saint-Aubin à la fête, dans l’église de Jamagne

On pouvait relever une certaine complicité avec le public, comme le cri du coq pour annoncer le morceau "The chicken", ou les moments où le chef faisait mine de délaisser son ensemble musical pour déguster une bonne bière ou pour lui-même empoigner son instrument de musique. Quelques musiciens ont même usé de leurs cordes vocales, avec brio, pour donner encore plus de vie à certains morceaux interprétés.

Voilà une prestation de qualité qu’on aimerait voir beaucoup plus souvent dans la région.