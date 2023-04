Vague de vols de véhicules dans l'Entre-Sambre-et-Meuse

Un autre vol d’une camionnette s’est aussi produit la nuit de samedi à dimanche, à la rue des Carrières à Viroinval. Là, le véhicule a été retrouvé, mais accidenté et incendié entre Matagne-le-Grande et Romerée (voir nos éditions de lundi). Toujours dans la nuit de samedi à dimanche, c’est du matériel entreposé dans une camionnette qui a été dérobée à Bourlers. Il s’agit ici d’une visseuse, d’une foreuse et d’une foreuse à percussion de la marque Makita. Le véhicule était stationné devant le domicile du propriétaire.

Cette vague de vol inquiète bon nombre d’habitants au point que ce lundi à Florennes, des agents de Proximus chargés d’effectuer un relevé photographique des maisons dans le but de placer la fibre en façade, ont été pris pour des malfrats effectuant du repérage.