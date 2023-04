Philippeville: suspendu par la jambe et traîné par la machine sur plusieurs mètres, l’ouvrier ne se souvient pas

Constatant un bourrage, l’ouvrier a voulu dégager la machine avec le pied et a été happé entre 2 barres du convoyeur. Il a été traîné sur plusieurs mètres, la cheville coincée. La tête en bas, il a appelé lui-même les secours. Un collègue est venu le supporter en attendant l’arrivée de ceux-ci. La victime a souffert d’une double fracture ouverte qui a nécessité une hospitalisation de plusieurs semaines et a entraîné une incapacité de travail de plus de 4 mois. Le travailleur a repris progressivement le travail, au sein de la même entreprise, et a été indemnisé par son employeur.

Lors de l’audience du 25 janvier, les avocats de l’administrateur délégué de la société et de la SPRL, prévenus, notamment pour coups et blessures involontaires, contestaient leur responsabilité. Ils rappelaient que la société avait recours à un service de prévention externe et estiment que, dans le cadre de cet accident, ce dernier n’a pas fait son travail correctement.

Suite à l’accident, le contrôle du bien-être au travail s’est rendu sur les lieux. Il est apparu qu’une montagne de déchets d’aliments jonchait le sol et que c’est en grimpant sur celle-ci que le travailleur avait pu monter sur le convoyeur.

L’auditeur du travail estimait pour sa part que la réalisation d’une analyse des risques était bien du ressort de l’employeur. 40 000 € d’amende étaient requis à charge de la société, alors que 8 000 euros d’amende étaient réclamés à l’administrateur délégué, contre qui une peine de 6 mois de prison avec sursis était aussi requise.

L’avocat de la société plaidait l’erreur invincible et l’acquittement de son client. Pour le conseil de l’administrateur délégué, qui plaidait aussi l’acquittement, celui-ci n’a pas de responsabilité morale dans l’accident.

Mi-février, le tribunal a décidé d’entendre l’ouvrier concerné afin de savoir comment il était grimpé sur la machine, ce qui a été fait, mercredi. Interrogé mais ne voulant pas témoigner sous serment, celui-ci a déclaré que tout s’était passé très vite et qu’il ne se souvenait pas comment il était monté sur la machine et qu’il aurait mieux fait de ne pas agir de cette façon. Il réclame à son employeur un euro de dommage moral à titre provisionnel.

Jugement le 24 mai.