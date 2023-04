Une seule balle est partie. Elle a touché l’un des protagonistes à une jambe. Un accident, selon le tireur.

La veille des faits, ce dernier et son beau-frère avaient fêté le Mardi gras jusqu’aux petites heures. Ils avaient fait pas mal de bruit. Le lendemain vers 18h, des voisins ont voulu s’expliquer pour ne plus que cela se reproduise. “À la base, ce n’était pas avec lui qu’on avait un souci mais avec son beau-frère. Le problème s’arrangeait mais il est quand même sorti avec une arme et a tiré sans nous avoir demandé au préalable de quitter les lieux”, explique une des parties civiles.

L’auteur du coup de feu reconnaît la matérialité des faits mais conteste le caractère volontaire du coup de feu.

“Ils étaient sur ma propriété. J’ai monté l’arme devant eux. Cela ne les a visiblement pas choqués, car ils ne sont pas partis malgré mes demandes. C’est en refermant le canon que le coup est accidentellement parti. Je regrette totalement ce qu’il s’est passé, cela n’aurait jamais dû aller aussi loin pour une histoire de carnaval”, dit-il.

Pour le ministère public, qui requiert 26 mois de prison, il n’y a “rien d’accidentel quand on décide de venir avec une arme et qu’on la chambre.”

Si le tribunal suit le réquisitoire du parquet de Namur, ces 26 mois de prison s’ajouteront à d’autres peines que le prévenu devra bientôt purger. “Il vient d’être condamné à 14 mois de prison en appel de police. Cette condamnation va engendrer la révocation de deux sursis probatoire assortis à deux peines de 40 mois de prison”, plaide Me Somers.

Cette dernière, qui demande la requalification en coups et blessures involontaires, sollicite la clémence du tribunal. Jugement le 23 mai.