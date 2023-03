Un verger participatif planté à Jamiolle

Les arbres ont poussé comme des champignons sur cette parcelle située en face du cimetière de Jamiolle. À l’initiative de Nicole Beaumont, un projet avait été rentré via le PCDN il y a quelque temps déjà, mais la crise sanitaire est venue contrecarrer l’organisation. Quoi qu’il en soit, ce projet s’est enfin concrétisé, et vendredi, les ouvriers communaux ont creusé les trous qui accueilleront la petite trentaine d’arbres fruitiers. Samedi dernier, c’était le temps de la plantation. Petits et grands ont émietté la terre argileuse, retiré les cailloux, placé le grillage autour des racines pour enfin planter les pommiers, pruniers, cerisiers, ou encore poiriers issus d’une sélection parmi les variétés anciennes et traditionnelles. Ce projet a pu voir le jour grâce à la collaboration avec le Parc naturel Viroin Hermeton.