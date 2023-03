Hélas, il ne restait déjà plus rien à faire pour tenter de sauver quoi que ce soit, hormis le garage accolé à l’arrière de la maison. L’occupant des lieux a découvert la triste scène à son arrivée sur place. Il ne reste rien, hormis des murs noircis et des gravats dans toute l’habitation. "Nous avions tout refait voici quelques mois avant l’arrivée du nouveau locataire, explique le propriétaire du bâtiment venu constater l’ampleur de dégât ce vendredi. Tout est parti en fumée, même les meubles. Il ne reste plus rien des nombreux souvenirs que nous avions dans cette maison. Je me souviens des derniers travaux, comme la salle de bain… Tout est bon à raser à présent". Quant au locataire des lieux, il était fortement choqué, mais indemne. Il aurait trouvé refuge chez des connaissances.

L’origine de l’incendie est vraisemblablement accidentelle ; on évoque un possible feu de cheminée. Le propriétaire des lieux est sceptique face à cet argument: "Nous l’avions fait tuber lors des rénovations, c’est étrange." Une équipe de la police Hermeton et Heure s’est également rendue sur les lieux.