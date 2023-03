Encore un accident entre Mariembourg et Fagnolle

Un nouvel accident s’est produit entre Fagnolle et Mariembourg, plus précisément rue du Quairiat. Les faits se sont produits un peu avant 17h30 ce jeudi, informe le porte parole de la zone Dinaphi. Une seule voiture est en cause. Pour une raison qui restera à déterminer, le conducteur a perdu le contrôle de sa BMW, et après une embardée, s’est retrouvé sur le toit.