Couvin: à 17 ans, Antoine Lemaire est à la tête du groupe musical Band Vibes

"Cela signifie ambiance de groupe, explique Antoine Lemaire, le jeune chef de musique de bientôt 18 ans, originaire de Petigny. Cela correspond au but de notre groupement musical: propager de bonnes ondes et créer une bonne ambiance lors de nos prestations."

Après avoir assisté aux répétitions, nous pouvons témoigner que l’objectif semble atteint, tant la troupe parvient à transmettre une énergie positive.

"À l’origine, u ne banda est un groupe de musique chargé de mettre l’ambiance dans les fêtes taurines (ferias) dans le sud-ouest de la France, précise le jeune homme . À partir des années 1960, le phénomène s’est propagé, arrivant ensuite jusqu’en Belgique. Aujourd’hui, on retrouve beaucoup de bandas sur tous types de fêtes. Des festivals de bandas sont même organisés."

Cette définition colle plutôt bien à l’esprit qui règne au sein de cette composition musicale faite d’amateurs, de chevronnés et même de trois autres chefs de musique.

Multitâches

En plus de son rôle de meneur, Antoine Lemaire joue de la batterie dans son propre groupe. Mais ce ne sont pas là ses seules fonctions. Il arrange aussi les morceaux en fonction des instruments qui composent la phalange de musiciens. Il prévoit une mise en scène pour certains morceaux, tel un chorégraphe, pour mettre en avant certaines sonorités et instruments.

Mais le statut de chef ne lui monte certainement pas à la tête. Le jeune homme reste à l’écoute de ses musiciens et accepte toutes les remarques et suggestions qui lui sont faites.

Une musique populaire et festive

Le groupe est composé d’une série d’instruments qu’on retrouve dans les harmonies. Des bois (piccolo, flûte, clarinette et saxophones), des cuivres (trompettes, trombone, tubas et sousaphone) et des percussions avec la grosse caisse, la caisse claire, les accessoires et les toms.

Fort de 17 membres, le Band Vibes propose de la musique populaire, des genres musicaux variés mais surtout dynamiques. "Les prestations sont prévues pour une durée d’environ 1 h 30, explique le chef de musique. Nous jouons plusieurs séries de morceaux qui s’enchaînent afin que l’ambiance ne baisse pas,"

Le public ne s’y trompe pas et de nombreuses personnes n’hésitent pas à danser autour des musiciens ou à chanter à tue-tête.