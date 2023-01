Philippeville: encore un accident à la sortie de la N5

Ce mardi en fin de journée, un nouvel accident s’est produit en bas de la bretelle de la N5 à Philippeville. Comme à de trop nombreuses reprises, une voiture qui quittait la N5 par cette bretelle est entrée en collision avec une voiture qui venait de Philippeville et qui se dirigeait vers Beaumont. Par chance, on ne comptait aucun blessé, mais les pompiers et policiers étaient présents en nombre pour baliser les lieux très fréquentés à cette heure de la journée.