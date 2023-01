La maison de repos de Philippeville va subir un lifting

Jeudi soir, le conseil communal de Philippeville a débuté par la présentation du budget 2023 du CPAS. Le président Georges Ducoffre (MR) a annoncé qu’une rénovation importante de la maison de repos était envisagée par le conseil de l’action sociale. L’entrée principale est à changer, les lieux de vie à aménager, les couloirs à remettre en couleur, les tentures des chambres et les stores des locaux à remplacer, la ventilation des salles de bain à remettre en fonction et l’isolation du toit de l’ancien bâtiment à réaliser. "En plus des 10 000€ budgétisés annuellement pour la rénovation des chambres, nous avons prévu un budget extraordinaire de 136 000€ pour mener à bien ce projet", annonce le président.