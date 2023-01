Philippeville: quelle ambition en matière de mobilité pour la Commune?

Ce jeudi soir, ce plan d’action et le projet de rapport final (phase 3) étaient présentés, avant d’être soumis à enquête publique. Une présentation sera proposée à la population, le jeudi 2 février, à 19 h, à la salle du CPAS (rue du Château d’Eau 30).

Un plan provisoire

Dans ce cadre, le bourgmestre André De Martin cède la parole à Alexandre Van Pestel et à Bérénice Ruyssen, des bureaux d’études Espaces-Mobilités et ICEDD, pour la présentation du projet de plan de mobilité.

"Ce plan est provisoire et donc susceptible d’évoluer. Il est avant tout un outil stratégique d’aide à la décision. Il faut le considérer à l’horizon d’une période de dix ans. À son terme, nous estimerons qu’il a été très bien appliqué si 40 à 50% des projets ont été réalisés", estime Alexandre Van Pestel. "La question est de savoir le degré d’ambition que l’on souhaite insuffler dans ce plan et des moyens financiers que l’on souhaite y consacrer."

Différentes thématiques

Les deux orateurs ont abordé de nombreuses thématiques liées à la mobilité. Ainsi, en matière de sécurité routière, ils estiment que le nombre d’accidents reste élevé sur la commune et que le sentiment d’insécurité est très présent au sein des villages. Quelques effets de porte ont déjà été aménagés pour sécuriser les entrées comme à Jamagne ou Surice.

Les bureaux d’étude recommandent d’aménager les espaces publics au profit de l’ensemble des usagers et non plus uniquement au tout à la voiture.

"À Philippeville, nous constatons que les pôles d’attractivité sont concentrés dans le centre-ville, avec une population scolaire importante", expliquent-ils.

Des projets importants sont en cours ou projetés: on pense au mobipôle à la gare et au centre commercial des "4 Vents", aussi appelé "F’lip Park" selon ses promoteurs. À ce propos, Alexandre Van Pestel recommande de créer une liaison piétonne qualitative entre le centre-ville et ce futur centre commercial.

Mobilité cyclable

Pour sa part, Bérénice Ruyssen fait le point sur la mobilité cyclable au sein de la commune de Philippeville. "60% de la population résident à moins de cinq kilomètres du centre-ville, ce qui représente une distance acceptable à réaliser à vélo", pense-t-elle.

Huit villages ont été identifiés comme prioritaire et à connecter au centre-ville. Les connexions sont à réaliser au départ du RAVeL existant et du RAVeL en projet (L 138a), avec liaison possible vers Doische et Florennes.

Les bureaux d’études encouragent les élus à développer des projets de covoiturage et d’auto-partage. La dernière recommandation est l’implication des écoles dans le diagnostic mobilité.