Philippeville: des aménagements pour les agriculteurs sur la future E 420

Devant une petite centaine de personnes, le chef de projet, Pierre Colette, accompagné de la cheffe de district de Philippeville, Vanessa Bauduin, a expliqué pour la seconde fois les diverses étapes et les aménagements prévus pour rendre cet axe de circulation le plus sécurisé possible. Dans l’assemblée, de nombreuses personnes avaient déjà consulté le dossier ou avaient déjà discuté avec l’intervenant du SPW.

Aucun terrain ne devrait être enclavé

À Jamagne et Jamiolle, plusieurs exploitants agricoles ont fait remarquer que certaines parcelles allaient se retrouver enclavées. La réponse du fonctionnaire les a laissés plutôt perplexes: si certains agriculteurs se sont approprié un chemin en le labourant, ils devront le rendre au domaine public. Là où les défenseurs des chemins et sentiers n’ont jamais réussi à forcer la main aux agriculteurs, la N5 va leur donner un sérieux coup de pouce !

Le bourgmestre André De Martin et l’échevin de l’Urbanisme et de l’Aménagement du territoire, Jean-Marie Delpire, ont confirmé cette position, avec la nuance que certains aménagements pourront être discutés.

Bien que cela ne figurait pas au programme, la question de la sortie de la N5, à hauteur de Philippeville, vers Couvin a été évoquée. Si un rond-point est prévu par le promoteur du complexe commercial, rien n’est programmé de l’autre côté du pont. De fait, la vitesse des voitures venant de Philippeville sera ralentie par ce rond-point. Il sera alors plus facile pour les usagers quittant la N5 de s’engager dans la traversée de la N40.

Avec quelques modifications et aménagements, cette traversée pourra s’effectuer en deux temps, et ainsi favoriser l’insertion des voitures sur la bande en direction de Philippeville.