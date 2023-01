"J’ai depuis lors fermé mon atelier de découpe de gibier qui était contrôlé 16 à 20 fois par an pour 3 mois de fonctionnement. Le coût de ces contrôles était de plusieurs milliers d’euros par an, sans parler de la paperasse, des exigences et du fait que cet atelier devait ressembler à une salle d’opération."

Le substitut Herbay, évoquait des problèmes de traçabilité et des problèmes de numéros de lot et réclamait une amende de 300 euros. Le prévenu a obtenu la suspension du prononcé de la condamnation ce lundi.