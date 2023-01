Paul Pirson, Éric Baudoin (Phil’Citoyens), Vincent Dujardin (Écolo) et Christophe Corouge (PS), ainsi que la conseillère provinciale Lina Porovecchio (Écolo) ont déposé un recours auprès de la Région "contre les décisions de suppression et modification désavantageuses des chemins d’Ingremez" à Roly.

"Le 30 décembre 2022, le collège communal s’est abstenu de transmettre l’affaire de la suppression et modification du carrefour d’Ingremez, au conseil communal", constatent les signataires dans un communiqué. "Cette abstention prive la population de la publicité des débats et nous empêche de faire valoir nos droits. Certes, à ce stade de la procédure, le demandeur de la privatisation n’obtient pas gain de cause. Cette situation ne nous agrée pas pour autant !"

Nouveau report déploré

L’opposition déplore un nouveau report et estime que le collège communal "joue la montre". Elle constate que: "Au 9 janvier 2023, cela fera déjà 3 années (au lieu de 3 mois !) que cette affaire est reportée, en dépit des pétitions de 550 personnes en 2020 et 640 personnes en 2022, des interpellations, de l’opposition des arguments de fond et de l’inquiétude des habitants".

Après le recours de 2020, elle en appelle, écrit-elle, une seconde fois, en 2023, à la tutelle, pour faire respecter les délais, les procédures et les décrets sur les voiries communales. "Nous sommes d’accord de modifier des chemins tombés en complète désuétude. Cependant, les chemins d’Ingremez sont toujours bel et bien pratiqués", insiste l’opposition avant de souligner : "Nous avançons des arguments de fond, pour arrêter les privatisations abusives de chemins, à Ingremez comme ailleurs (sur le RAVeL de Romedenne pour ne citer que lui): intérêt économique des chemins, sécurité des voiries, cohérence du maillage, patrimoine culturel ou historique, présence d’une flore rare ou d’intérêt certain".