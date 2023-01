Un manque de personnel à la zone Hermeton-et-Heure

En se basant sur les chiffres prévus par le cadre, le commissaire Doyen tire régulièrement la sonnette d’alarme: il manque du personnel au sein de la zone de police Hermeton-et-Heure couvrant les communes de Doische, Philippeville et Cerfontaine. Actuellement, on compte 49 personnes à l’opérationnel et 13 membres du CALog pour remplir des fonctions techniques, administratives et d’appui. Ce qui fait un total de 62, alors que le cadre en prévoit 76, soit 11 en plus à l’opérationnel et 3 CALog.