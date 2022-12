Tant de convivialité: la distribution de cougnous a duré plus longtemps que prévu à Franchimont

Un couple tout de rouge vêtu avait prévu quelques friandises pour les plus jeunes qu’ils croiseraient sur le chemin, en se promenant dans Franchimont, la semaine dernière. Au bruit des clochettes, de nombreux enfants se sont précipités d’abord aux fenêtres, et ensuite à la porte de leur maison. Mais le plus marquant dans cette journée, c’est lorsque le petit Hugo, habitant le village voisin, est passé en voiture avec sa maman: "R egarde maman, c’est le Père Noël, arrête la voiture !". Une fois dehors, du haut de ses 7 ans, Hugo s’est jeté dans les bras du grand barbu pour lui faire un gros câlin. "Il était enchanté d’avoir pu parler au Père Noël, c’est la première chose qu’il a racontée à son papa une fois rentré à la maison", explique sa maman. Un moment imprévu et chargé en émotions.