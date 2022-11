L’auteure explore les relations transgénérationnelles. La présentation du livre à la bibliothèque communale, voici quelques jours, était vivante avec des congas et percussions, des échanges avec le public…

"Salsa" constitue un "Temps en apnée, des heures élastiques et une plongée comateuse pour un rendez-vous manqué. Dans la prison de son corps, Sophie crie au secours. Nul ne l’entend. Ni Amandine, sa fille prostrée à son chevet, ni l’équipe médicale au pronostic pessimiste. Que divulgue son amie ? Où se cache Luis, son amoureux cubain ? Seule, sur son lit d’hôpital, sous la caresse de draps rêches, souvenir d’une plage de sable fin, sa mémoire danse la salsa des Robinsons".

Réfléchir sur le manque, la peur, le doute

Entre confidences, délires et procès d’assises, Sylvie Godefroid donne aux lecteurs, avec ce roman, l’occasion de réfléchir sur la peur, le manque, le doute, la honte et la culpabilité. Avec un message: il n’est jamais trop tard pour oser qui on est !

Poétesse, mais aussi dramaturge et romancière, Sylvie Godefroid écrit: "Philippevillaine de souche, je retourne au pays le temps de quelques pas de danse. Gamine écorchée, poète de la rue de France, j’ai baladé mes errances adolescentes dans la cité Vauban. Des visages sont toujours familiers, vingt-sept ans après avoir été adoptée par les goulots citadins de Bruxelles. Je n’ai qu’une hâte: retrouver les accents de ma jeunesse, les visages d’une époque que les moins de vingt ans… À bientôt ? Qui sera avec moi ?".