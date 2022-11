Omezée: appel aux dons pour un projet en faveur de jeunes en difficulté

Dans le but de renforcer les liens tissés entre l’école et le SRJ, les responsables voudraient "accroître les indices de bien-être à l’école et du climat scolaire en apprenant aux enfants des jeux de groupe sans violence".

Cagnotte ouverte jusqu’au 6 novembre

C’est ainsi qu’est née l’idée de lancer une démarche écologique et citoyenne en créant un compost (gestion des déchets alimentaires), un poulailler et un potager collaboratif. Un projet de réorganisation de l’espace commun à l’institut et à l’école spécialisée est également dans les cartons.

Ce chantier, estimé à 7 000 €, est plus important et coûteux avec la rénovation du gazon et d’une haie végétale le long du champ. Plusieurs structures de jeux seront créées: espace multisport, tours multijeux, portique balançoires, parcours d’équilibre, cadre d’escalade, disque mobile sur ressorts, poutre d’équilibre, table de pique-nique et baby-foot outdoor.

Mais pour financer cela, il faut de l’argent ! Un appel aux dons est ainsi lancé, avec le soutien de la plate-forme de crowfunding LabCap 48. Une cagnotte est ouverte et accessible jusqu’au 6 novembre sur http://www.philippeville.info/omezee-un-projet-avec-labcap-48/