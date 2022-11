Les balades d'Omezée, avec l'école du village

Pour quelques anciens de l’établissement, ces balades étaient l’occasion de retrouver leurs instituteurs. C’était le cas d’Adrien, qui ne manquerait ce rendez-vous pour rien au monde.

"Quand j’étais plus jeune, je me souviens que je ne parvenais pas à rester dans une école, confie-t-il. Je me suis fait virer de toutes les écoles du primaire. Mais ici, on m’a compris et on m’a aidé. Après Omezée, j’ai suivi un enseignement classique en professionnel. Et j’ai ensuite trouvé un travail. Je vis une vie bien à tous les points. Il faut aider cette école !"