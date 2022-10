Franchimont: les 10.000 € gagnés ont été bien investis dans le réfectoire des 33 écoliers

Lauréate d’un concours

L’origine de cette profonde rénovation est plutôt originale puisqu’il s’agit du premier prix d’un concours organisé par la chaîne de magasin Brico, un prix de 10 000 € tout de même. "Tout a commencé par une vidéo que nous avons réalisée avec les élèves. Elle a été retenue et nous avons pu alors établir un cahier des charges", explique Mme Isabelle. C’est donc début juillet que les travaux ont commencé. Une période propice et compliquée à la fois puisque de nombreux parents qui pouvaient prêter main-forte étaient en vacances. Ce sont donc des amis et des maris qui se sont joints aux quelques parents pour se retrousser les manches afin de casser, arracher, plafonner, carreler et mettre en couleur. La Commune a donné un coup de pouce en assurant l’abattage de la cloison séparant le local de l’ancienne réserve et en posant les radiateurs et le tableau. "On croit qu’on peut faire beaucoup de choses avec ces 10 000 €, explique Mme Angélique , mais la caisse de l’école a dû intervenir pour la poutrelle qui soutient le plafond, là où le mur a été abattu, pour les tentures, et pour plein d’autres petites choses que le budget ne permettait pas de couvrir."

Solennellement, en présence du collège et des nombreux parents, le ruban inaugural a été coupé sous les applaudissements. Pour de nombreux adultes, c’était le moment de (re)découvrir ce nouveau local où certains avaient appris autrefois des cours de couture, de yoga, joué au Scrabble ou encore pris l’apéro lorsque la salle du village n’était pas disponible.