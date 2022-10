Philippeville: les chemins d'Ingremez relancent le débat

Nouvelle proposition

Le propriétaire de la ferme revient aujourd’hui à la charge avec une nouvelle proposition, qualifiée de différente par le collège, mais dont le but essentiel semble toujours d’éviter que les chemins ne traversent la propriété du demandeur. Première étape sur laquelle le conseil communal est amené à se prononcer: le dossier de demande est-il complet ? Les prémices, donc.

Mais déjà, les réactions sont vives sur les bancs de l’opposition. En cause principalement, une notice d’évaluation d’incidences aux allures de coquille vide. Christophe Corouge (PS): "On nous demande de dispenser le demandeur d’enquête d’incidences sur base d’une évaluation où il est dit que tout va bien, mais qui ne mentionne pas la perte de patrimoine, la perte des haies, la valeur historique de l’endroit…"

Paul Pirson (Phil’Citoyen) surenchérit: "On va changer la nature des revêtements des chemins et ce n’est même pas mentionné dans l’étude". Il ajoute qu’en laissant faire ce projet, la Commune risque d’ouvrir la boîte de Pandore. "Nous pouvons comprendre l’argument de quiétude avancé par le demandeur", insiste-t-il. "Mais cela vaut pour bien d’autres propriétaires qui auront aussi envie de faire suppri mer des chemins qui les dérangent. On ouvre la possibilité de privatiser le domaine public. Et on privatise le personnel communal pour ceux qui ont les moyens de financer cela."

Une enquête publique

C’est un point qui fait également réagir Vincent Dujardin (Écolo): "Une employée communale a passé beaucoup de temps à travailler sur le premier dossier. Pour rien ! Tout est à recommencer et l’administration publique va à nouveau être monopolisée pour un intérêt particulier".

Le bourgmestre assure que le demandeur devra payer les heures prestées pour son dossier, selon un tarif fixé par le conseil communal: 25 € par demi-heure. La note finale devrait être aussi salée que le résultat de la procédure sera incertain.

Le débat se clôt sur un vote majorité contre opposition et la demande est jugée complète et recevable. Prochaine étape: une enquête publique qui s’annonce explosive.