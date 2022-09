L’agroforesterie, une solution pour sauver nos cultures?

Les multiples atouts de l’arbre

Tant au niveau paysager qu’au niveau de la biodiversité, l’arbre a un rôle important à jouer. Les arbres, bosquets, haies sont autant de biotopes favorables à la biodiversité: faune, flore, pollinisateurs, auxiliaires de cultures… En outre, ils contribuent à l’attractivité du territoire, à la beauté de l’environnement et au bien-être de chacun. Différentes études mettent en évidence la capacité de dépollution des arbres. Véritables filtres, ils limitent une partie de la lixiviation des nitrates, réduisant ainsi la pollution des nappes phréatiques. Cette fonction est intéressante pour la gestion des zones de captage en eau potable.

De plus, les systèmes racinaires des arbres améliorent l’infiltration de ruissellement, limitent l’évaporation du sol et augmentent ainsi la réserve utile en eau des sols.

Effondrement de l’activité biologique

Durant ces dernières décennies, l’activité biologique s’est effondrée dans les sols agricoles européens, principalement à cause des pratiques culturales modernes: labours profonds et répétés, sols nus, pulvérisations de produits chimiques nocifs… Les conséquences sont importantes: perte de la biodiversité, érosion des sols, chute du taux de matière organique et contre-productive. L’agriculture peut s’inspirer de la forêt pour recréer les mécanismes agroécologiques qui assurent le maintien de la fertilité des sols, évitent les pertes et les pollutions et conservent les nutriments et les habitats dont la biodiversité fonctionnelle des sols a besoin. Les arbres et les haies sont également des éléments clefs dans cet équilibre. Leur impact sur la santé du sol est important.

Les bienfaits des haies

Ensuite, Marianne Sersli, de Natagriwal, une ASBL dont la principale mission est d’informer, conseiller et encadrer les agriculteurs, forestiers et propriétaires publics ou privés dans la mise en œuvre du programme agro-environnemental et du réseau européen Natura 2000, conseillère technique pour la cellule plantation, a décrit le bienfait des haies dans le monde agricole mais aussi signalé les subventions à la plantation des haies, vergers haute tige et taillis linéaires en Wallonie.

C’est enfin Louis Jacques, gestionnaire et entrepreneur forestier en propriété privée depuis 18 ans, qui a pris la parole.

Il a été interpellé par des propriétaires de terres agricoles soucieux de préserver leur patrimoine suite à divers phénomènes comme la perte de bonne terre par l’érosion, les bienfaits des haies sur la biodiversité.

Le sujet intéresse manifestement les agriculteurs et habitants de la région. Ils étaient une cinquantaine à participer à cette soirée riche en informations.