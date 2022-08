Villers-le-Gambon : début d’incendie à la ferme du Champ Bouval

Lundi en début d’après-midi, une colonne de fumée noire et épaisse montait dans le ciel des campagnes de Villers-le-Gambon ; elle était visible à des kilomètres à la ronde. L’appel aux secours évoquait un début d’incendie à proximité d’une ferme au Champ Bouval. Un important détachement de pompiers composé d’une citerne et une autopompe feu de forêt de Philippeville, d’une auto-échelle de Dinant et d’une autopompe de Couvin a pris la route.