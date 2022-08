Romedenne: dix-sept équipages aux trois heures de brouettes

Le dimanche soir, jour en général plus calme et dédié aux habitués avec une musique un peu plus nostalgique, la place était de nouveau noire de monde. Et cela même si le traditionnel feu d’artifice n’a pas pu être tiré pour des raisons de sécurité! Les jeunes et moins jeunes attendaient visiblement de pouvoir faire la fête.

Brouettes sportives et folkloriques

La tradition aussi a remporté son petit succès: 17 équipages ont donné le meilleur d’eux-mêmes durant les trois heures de course entre l’église et le chapiteau, tandis que dix équipes assuraient le folklore et l’ambiance. Le public rassemblé autour de la piste a pu admirer les réalisations toutes plus originales les unes que les autres: Dinoland, les Romeliens, le Foot en Lego, le Marsupilami, la ferme Champignol, photobox, la Mécanique en folie, les Fêlés, J’ai perdu la tête, ou encore la Recy brouette.

Côté sportif, les vainqueurs de l’an dernier (Alexandre, Damien et Florian) ont donné le ton dès le premier tour. Dans leur sillage, à moins d’une minute, suivaient d’autres habitués avec le dossard n° 9: Antoine, Antoine et Nico.

Au bout des trois heures de compétition et à onze secondes de leurs principaux concurrents, l’équipe N° 9 s’est toutefois imposée. Pour les amateurs de chiffres, leur vitesse moyenne était d’un peu plus de 18 km/h. Il s’agit de la vitesse record ces dernières années en poussant une brouette avec une personne assise, et ce durant 107 tours!

Durant tout le week-end, de nombreux appels vidéos sont partis en direction du lit d’hôpital de Benoît Badot, un des membres du groupe, qui devait se morfondre de ne pas pouvoir participer à ce week-end sportif. À son tour, il a encouragé le comité organisateur et les a félicités pour cette belle organisation.