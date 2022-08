Les 12H de la Chinelle de retour

Dès le vendredi, Philippeville sera en fête, avec le contrôle technique et surtout la présentation des équipages à partir de 15h sur la toute nouvelle place. À 18h, les moteurs des machines s’ébroueront pour la parade des équipages vers la Chinelle. En soirée, ce sera le contrôle technique Mini Chinelle (pour les enfants) et ancêtres (motos d’avant 1980).

Le samedi, après les contrôles techniques et administratifs pour les ancêtres (Vintage avant 80 et Evolution avant 1996), les essais de la Mini Chinelle commenceront (de 8h à 8h45). Puis place évidemment à la compétition: deux manches et une super finale jusqu’à 11h (remise des prix à 13h).

À partir de 11h, le circuit sera réservé aux ancêtres. Notons que le Nismois Antoine Maguain concourra dans cette catégorie avec son papa. Les essais commenceront à 11h30, avant deux heures de courses intenses, à partir de 14h pour les Vintages et dès 17h15 pour les Evolutions.

La remise des prix de cette catégorie à 20h15.

Fiorentino sur la grille de départ

Dès 20h jusqu’à 23h, ce seront les essais officiels pour la Chinelle 2022 nouvelle mouture. Roméo Fiorentino participera avec le Supermoto Team. À minuit pétante, les machines s’élanceront pour douze heures d’une compétition harassante. Les vainqueurs auront accès au podium 15 minutes après la fin de la course, soit à 12h15 le dimanche.

Au total, 102 équipes ont répondu présent, soit 276 participants, sans compter la Mini Chinelle et les ancêtres. Il est donc conseillé d’arriver assez tôt le samedi.