À découvrir ce week-end, à Philippeville: les tomates de la ferme de la Frisette

Encouragé par sa maman, il décide d’agrandir son potager deux ans plus tard, pour proposer sa propre production aux consommateurs amateurs de produits de qualité.

Aujourd’hui, il est en outre secondé par sa compagne, Laura. Cette belle histoire, le public pourra la partager avec Quentin et Laura, durant tout ce week-end, lors de journées porte ouverte à la Ferme de la Frisette à Neuville.

Un marché des producteurs

Au programme: visite du potager, découvertes des nombreuses variétés de tomates cultivées sur place, marché de producteurs locaux (notamment les savons de Castillon, les décorations métalliques de Cerfontaine, les animaux en tissu de Rance…) ou encore dégustation de bières locales.

Lors de ces journées, Quentin Champion ne manquera pas de vanter la qualité de ses tomates. "Pourquoiacheter une tomate qui vient du bout du monde, traitée par je ne sais quel produit et cueillie par des gens souvent sous-payés? insiste-t-il.N’est-il pas plus intéressant de se fournir auprès de quelqu’un de la région, qui travaille sans pesticide, et dont les tomates ne reçoivent que de l’eau, du soleil et une énorme quantité de passion et d’amour… Tout cela pour juste un euro de plus!".