En musique sur l’eau, sur un étang de Sautour

Plus de 200 personnes se sont installées, avec coussins et couvertures pour la plupart, sur les berges de l’étang desBalad’ânes de l’Hermeton. Depuis 2014,Le pianO du lacorganise en autoproduction plusieurs tournées estivales de concerts flottants, voguant de lac en lac, d’étang en rivière, pour proposer de merveilleux instants de rencontre et de poésie sur l’eau.