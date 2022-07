Une dizaine de Philippevillains en Été solidaire

L’édition 2022 de l’action " Été Solidaire, je suis partenaire" à Philippeville vient de se clôturer avec encore une fois, une chouette expérience pour une dizaine de jeunes de l’entité. Du 11 au 25 juillet, ce groupe de jeunes étudiants est allé prêter un sérieux coup de main aux comités locaux. Sur proposition des services communaux, des comités et avec l’aval du Collège, deux principaux chantiers ont été choisis. C’est ainsi les comités de gestion de Rolywood à en Roly et de la Vignette à Surice, ont pu compter la mise sur pied de cette opération du Plan de Cohésion Sociale, via un subside wallon.