Siège et escarmouches

Samedi matin, le public était invité à se rendre dans une prairie située en contrebas de la forteresse, où le bivouac avait été dressé. Les groupes de reconstituants y ont passé la nuit de samedi à dimanche. Uniformes, matériaux, tentes, cuisine, commandements… tout était reconstitué à l’identique. Durant la matinée, les troupes ont pris plaisir à répondre aux questions du public avant de se préparer pour la reconstitution du siège de Philippeville qui a eu lieu samedi après-midi. Durant une heure, la poudre a parlé entre Français et Prussiens jusqu’à l’affrontement final et la retraite au rythme du fifre et du tambour.