Napoléon revenu à Philippeville, pour un week-end

Durant ce week-end estival, tant le public local que les touristes en villégiature dans la région ont pu assister à une animation hors du commun. Du vendredi soir au dimanche après-midi, la ville a vécu à l’heure napoléonienne. "Soyons clairs, l’objectif n’est pas de glorifier l’empereur et encore moins de faire son apologie mais d’ouvrir une petite fenêtre sur l’histoire de la cité à l’époque impériale, déclare Guillaume Massart. Pour clôturer notre exposition “Lettres d’empire à Philippeville” qui s’est tenue durant un mois à la chapelle des Remparts, nous avons voulu faire vivre l’histoire en proposant un week-end de reconstitutions", poursuit-il.

Celui-ci a débuté vendredi soir par l’arrivée, non triomphale, de Napoléon sur la place d’Armes. Pour rappel, ce dernier est entré dans la forteresse de Philippeville le 19 juin au matin, au lendemain de sa défaite à Waterloo. La cité voit passer environ 10000 hommes à la suite de l’empereur. Les Prussiens les suivent et le siège de Philippeville commence jusqu’au 10 août, date à laquelle, ironie du sort, Napoléon est exilé vers l’île de Sainte-Hélène où il décède le 5 mai 1821 à l’âge de 51 ans. Philippeville mérite donc son titre de dernière place forte impériale.

Plaque commémorative

Comme l’a souligné l’échevine de la Culture, Martine Warnon-Dechamps, la période napoléonienne constituait un épisode beaucoup moins connu de l’histoire de Philippeville. Elle méritait d’être mise en valeur au travers d’une exposition et d’un événement comme celui-ci. Comme beaucoup d’autres villes et places fortes de l’époque, Philippeville a fourni plusieurs soldats à la Grande armée. L’un d’eux, Joachim Delmarche, a écrit dans ses mémoires avoir vécu les premiers événements de 1791 à Philippeville et avoir tiré le dernier coup de canon de cette épopée dans cette même forteresse, alors que toutes les autres s’étaient déjà rendues.

En présence des reconstituants et du public, un autre Philippevillain a été mis à l’honneur ce vendredi soir. Il s’agit de Jean-Baptiste Cardron. Entré volontaire en service au 9eLéger en avril 1804, il a vécu l’épopée napoléonienne durant onze ans. Après la campagne de Belgique, il revient à Philippeville, capitaine et décoré chevalier de la légion d’honneur. "Son précieux témoignage nous vient de dizaines de lettres envoyées à sa mère et à sa sœur et que sa famille avait conservées", ajoute Martine Warnon-Dechamps.

Dans la suite de l’exposition qui lui a été consacrée à la chapelle des Remparts, une plaque en son honneur a été inaugurée vendredi soir sur sa maison natale située à la rue de la Reine, jadis appelée rue de l’Abreuvoir.