Philippeville: 1800 personnes à l’humeur musicale sur la place d’Armes avec Doria D, Kid Noize, etc. (vidéo)

Après une pause technique nécessaire, le public a petit à petit investi la place d’Armes pour applaudir Laura Crowe & Him, Rori, l’étonnant Néolys et encore Doria D. Mais celui que les gens attendaient le plus, c’était sans conteste le DJ Kid Noize. Dans une ambiance surchauffée, et sous une température un peu plus supportable, l’homme à la tête de singe a déchaîné la foule. Durant une heure, il a véritablement mis le feu.

Des plus jeunes sur les épaules de leurs parents aux plus âgés, voire d’un âge respectable, personne n’a pu rester insensible à l’énergie qu’il se dégageait de la scène. Roger, 62 ans, était présent: " Je n’étais pas là tout début d’après-midi, mais je n’aurais pas voulu rater ça. Je ne me souviens pas avoir vu autant de monde sur la place, ça fait vraiment plaisir de voir tout ce monde présent et qui s’amuse ."

De l’avis de nombreux participants, tout était bien organisé, même si certains n’ont pas très bien compris pourquoi prendre autant de mesure de sécurité comme limiter le nombre d’accès au site. Pour pallier la chaleur, l’eau était distribuée gratuitement de chaque côté de la place. On craignait devoir refuser du monde, mais finalement ces dispositions n’étaient pas nécessaires vu que près de 1800 personnes étaient présentes pour un maximum autorisé de 2500. Sans doute que la chaleur accablante en aura… refroidi certains.

Et comme l’ont rappelé à plusieurs reprises les organisateurs, une telle manifestation ne serait possible sans les dizaines de bénévoles qui se mobilisent pour l’occasion. " On ne compte pas les très nombreuses heures, mais l’investissement est à hauteur du résultat, et voir le public répondre en masse est notre plus belle récompense!"