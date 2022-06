Le jogging, cette vieille tradition revenue à la fête

À Villers, il y a deux rendez-vous incontournables : la fête de la Jeunesse et la ducasse d’El coupète. Le programme est basé sur des valeurs sûres : des soirées à l’ambiance familiale, un jeu de cartes, un dîner sous chapiteau et une animation pour les aînés. Au fil des ans, une activité variable est proposée ; on se souvient d’un concours de kicker ou encore de blind test. Cette année, bien que l’appellation laissait croire qu’il s’agissait d’une première édition, le comité a remis au programme le jogging. Les anciens se souviennent pourtant qu’il y a plus de 30 ans, alors que personne ne pariait sur cette activité, les premiers joggings étaient organisés. « Mais qui viendrait à une fête pour courir ? » s’étonnait-on à l’époque.