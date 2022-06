Une visite des carrières à Philippeville

Dans la région de Philippeville, une balade gourmande à vélo était proposée au départ de Merlemont, ainsi qu’une visite aux passionnés de la brasserie Willow’s à Franchimont et une balade découverte des carrières qui ne sont plus exploitées. Il faut dire que la région de Philippeville regorge d’anciens sites carriers à présent colonisés par une riche diversité botanique et faunistique.