Philippeville : ils remportent le concours du meilleur beurre fermier

Pour la 7efois, l'‘École d’Agronomie et des Sciences de Ciney (EPASC) et le Pôle fromager provincial ont organisé le salon du fromage et des produits laitiers, au domaine de Saint-Quentin. Il y avait une nouveauté cette année avec un premier concours provincial du beurre fermier salé au lait cru. Huit producteurs ont répondu à l’invitation et fait confiance au jury pour les départager. Celui-ci était composé d’un chef de cuisine, d’un producteur de beurre, de deux journalistes généraux et d’une journaliste agricole, de l’ancien directeur de l’EPASC et d’une commerçante en produits laitiers. Ils ont jugé les huit beurres selon des critères tels que l’aspect à la découpe, la texture, le goût bien sûr, mais aussi l’arrière-goût, la "tartinabilité", la teneur en sel, etc. Les goûts et les couleurs étant propres à chacun, les membres du jury ont eu fort à faire pour départager les produits présentés.