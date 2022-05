Philippeville: une charte pour protéger les paysages

Les éléments présentés par Arielle Guillaume, chargée de mission, relèvent pour l’instant de l’analyse de l’existant. Des réunions participatives, associant Communes, associations et citoyens, ont mis en lumière les atouts du paysage et les menaces qui pèsent sur celui-ci, en gardant à l’esprit la question: "quels paysages voulons-nous pour notre commune?".

Tous semblent s’accorder sur la haute valeur du paysage de l’entité ainsi que sur sa riche diversité, allant du Condroz à la Fagnes et des forêts aux plaines herbagères. Parmi les thèmes qui sont ressortis lors des réunions, notons l’évolution de la population, mais également la création de la E420 et son impact sur la vie des alentours, ou encore comment équilibrer urbanisation et paysages?

Un guide pour aider à la décision

Les participants à l’élaboration de la charte ont à cœur de préserver le côté typique des villages de l’entité et la cohérence du bâti. Il en va de même pour les paysages agricoles et en particulier leur diversité, loin des plaines de monoculture à l’américaine.

Les zonings et leur intégration sont également sur la table, ainsi que l’épineux problème des infrastructures de production énergétiques, en ce compris les éoliennes. Sur base de cette analyse réalisée par le parc naturel, des recommandations seront émises ainsi qu’un plan d’action, qui sera de nouveau présenté au conseil communal pour approbation.

À noter enfin qu’il s’agira bien d’un document à vocation d’orientation, sans valeur contraignante donc. Mais le parc naturel espère évidemment qu’il serve de guide dans les décisions de la Commune. Le collège demande d’ailleurs régulièrement l’avis du parc naturel en matière d’urbanisme et d’aménagement du territoire.

Suite à la démission de Lina Porrovecchio, un nouveau conseiller devait être proposé par la liste Écolo. Vincent Laureys ayant quitté la commune, Yves Tondus et Thierry Laureys s’étant désisté, c’est Vincent Dujardin, habitant de Sautour, qui entre au conseil communal.

Il avait obtenu 85 voix lors des élections communales de 2018. L’homme est un habitué de la politique communale puisqu’il avait déjà siégé, avant 2012, dans ce même conseil.

Ses premières interpellations en séance? Obtenir un cadastre énergétique des bâtiments communaux et demander l’indexation de la subvention communale aux maisons de village de l’entité.