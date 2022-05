Philippeville: un collectif citoyen défend les sentiers communaux

Ce collectif s’est constitué voici plus d’un an à la suite d’une demande d’un propriétaire pour racheter des chemins communaux qui traversaient sa propriété, à la ferme d’Ingremez, entre Roly et Villers-en-Fagne. Au terme de l’enquête publique, la commune ne s’est toutefois pas prononcée sur ce projet de vente. " Notre objectif, explique Daniel Rathmes, c’est de faire une contre-proposition aux ventes de chemins et de sentiers. Nous pensons qu’il est préférable de ne pas vendre, mais bien de procéder à un arrangement temporaire qui répond à la demande du propriétaire. Pour nous, la commune doit rester propriétaire du chemin, mais il serait possible d’établir des conventions pour établir un passage alternatif. De cette manière, le maillage existant pourra toujours être remis en service et perpétuer de la sorte les traditions et usages de nos aïeux ."

Rendre les chemins et sentiers accessibles à tout un chacun, c’est le combat que le collectif veut donc mener, et il s’opposera à toute vente de chemins au sein de l’entité de Philippeville, sauf cas bien spécifiques où le chemin n’a plus aucune utilité. " Dans la plupart des cas, on peut trouver un compromis qui pourrait satisfaire tout le monde ", conclu Daniel. Les participants se sont dits tous satisfaits de cette belle organisation.