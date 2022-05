«Regarde-moi» à Philippeville: la photo pour se révéler

«Regarde-moi»

De là est né le projet "Regarde-moi", une exposition de photographies révélant le visage et l’âme des stagiaires de l’ASBL Carrefour, fruit surtout d’un long processus de prise de conscience par chacun de sa valeur, et par là porteur de confiance en soi et de motivation à dépasser ses freins intérieurs.

Ces portraits réalisés au terme de longs et intenses échanges avec le photographe offrent un regard bienveillant et intimiste sur des personnes habituellement dans l’ombre et trop souvent victimes de préjugés.

" J’avais envie de sortir des murs du studio, d’aller à la rencontre de public différent des familles qui le fréquentent habituellement " explique Olivier Rayp. Ce projet lui donne l’occasion d’exercer son art tout en le démythifiant, de montrer que " prendre une photo, ce n’est pas juste appuyer sur un bouton, que c’est avant tout un échange de regard, une mise en confiance ".

Pas question en effet d’imposer un décor, un format figé; au contraire, l’intérêt du projet est qu’il porte un long travail d’affirmation de soi, d’expression de ressenti. " Nous leur avons demandé ce qu’ils voulaient eux, ce qu’ils aimaient ou pas, ce qu’ils ressentaient par exemple en leur montrant différentes photos. Cela nous a permis de définir un style, un cadre, une ambiance.Pour faire une bonne photo, il faut d’abord avoir confiance dans le photographe, ce qui permet de lâcher prise pendant la prise de vue ".

Émotions choisies

Des bulles pour une personnalité joyeuse, une moto dans la campagne pour le passionné de nature et de belles cylindrées, deux portraits de face mis côte à côte pour un papa tout fier de sa fille… Autant d’émotions révélées, qui font un ensemble varié où la gaieté, la fierté côtoient la fêlure, le sérieux, la frustration… Des émotions choisies en conscience et vécues ensemble, depuis le maquillage réalisé par l’une des stagiaires, Mouna, habile à sublimer sans trahir les visages de ses compagnons de stage, jusqu’au choix en commun des photos qui fourniront l’exposition programmée fin juin à Philippeville et fin septembre à Couvin.

Différents mais ensemble

" Les groupes alpha et français langue étrangère se croisaient au sein de l’ASBL, mais ne se comprenaient pas forcément, faute de connaître la langue de l’autre. La photo, la musique, cela permet de vivre des émotions ensemble, tout en étant différent ", expliquent les formatrices Sandy et Françoise.

En fin de projet durant ce mois de mai, les stagiaires, après s’être exposés, participent à la phase finale dans l’atelier d’encadrement du Studio Bilande.

" Moi qui suis curieux de nature, j’aime bien voir l’aspect pratique de l’expo, l’impression, les cadres… Je n’étais pas à l’aise avec la photo , explique Guy Delmarche; après un atelier de slam qui m’a aidé à m’exprimer, la photo, l’entraide dans le groupe, cela m’a fait grandir et m’aide à avancer " ajoute le stagiaire.

Appliquée dans le collage des impressions, Zinet Akad opine, même si elle a encore un peu de mal à le verbaliser en français, elle qui veut ajouter la langue de son pays d’accueil à l’anglais, le kurde et le turc qu’elle maîtrise. " C’est intéressant pour moi ce projet ", explique la jeune fille de 19 ans qui aime prendre des photos et a pu par ce biais découvrir l’envers du décor.

Et comme le vernissage sera agrémenté d’une performance musicale des stagiaires préparée avec l’artiste Gérard Frola, elle pourra ajouter à son portrait ce talent qui l’anime et qu’elle pratique dès qu’elle le peut: la musique et plus particulièrement le chant. " J’adore chanter, pour moi, pour ma famille, et aussi pour partager ma culture " dit-elle avant de faire retentir la puissance de sa voix dans une jolie démonstration de son talent aux personnes présentes ce lundi dans l’atelier du photographe.

S’exprimer aussi par la musique

Cette courte prestation nous donne un avant-goût du fruit du travail réalisé avec l’artiste thudinien Gérard Frola et son équipe. À côté de la photographie, les stagiaires ont été invités à créer leur propre instrument. Au gré des émotions, dans l’improvisation et l’humeur du moment, ils ont appris à jouer ensemble de leurs instruments pataphoniques. Et Zinet à dévoiler et partager ses émotions par le biais de ses chants traditionnels.

" C’est la beauté de cette expérience , conclut Françoise. C’est de ne pas rester dans l’artificiel, d’avoir su dépasser l’aspect technique de la photo ou de l’exposition pour révéler la personne, l’humain derrière l’image; c’est cela qui fait un beau portrait ".

Vernissage le vendredi 24 juin à 18h. Exposition accessible gratuitement à tous aux Halles de Philippeville du 25 juin au 7 juillet 2022.