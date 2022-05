Les abeilles le disent: la biodiversité est bonne à Jamagne

Le principe est simple: en se servant de deux ruches situées dans un verger au centre du patelin, quelque 100000 petits drones ailés vont recueillir des données en butinant des plantes dans un rayon de 1,5 km. "Chaque jour, ces abeilles collectent des échantillons. Avec un dispositif placé à l’entrée des ruches, on récupère des échantillons de pollen, sans impacter les insectes ni la vie des colonies."

Quatre analyses sont alors réalisées sur l’année: une en Période 1 (P1) de mi-avril à fin mai, une autre en P2 de juin à mi-juillet, puis en P3 jusqu’à la fin août puis en P4 jusqu’à la mi-octobre.

"Dans ces échantillons de pollen, nous cherchons les traces de 500 pesticides, de métaux lourds et de quelques données demandées par des universités dans le cadre de recherches" , explique Bach Kim Nguyen. Ce type d’analyse, BeeOdiversity en organise sur 120 sites répartis dans 17 pays. 100000 hectares ont déjà pu être analysés de cette façon.

Revenons à Jamagne. Trois éléments ont été analysés: la diversité végétale, la présence de pesticides et celle de métaux lourds. Présentés à la communauté villageoise et aux apiculteurs de la région, jeudi dernier, les résultats des analyses sont plutôt rassurants, en comparaison à d’autres sites analysés sur le globe.

Au niveau de la diversité végétale , les abeilles ont récolté du pollen sur plus de 50% d’espèces sauvages toute l’année, sauf en période 1 où le nombre d’espèces est réduit, sans doute à cause de l’agriculture et de la floraison d’espèces ligneuses. Les insectes s’y concentrent alors. On compte par exemple 70% de traces de colza durant cette période.

En ce qui concerne les pesticides , aucun pesticide interdit n’a été détecté. Mais le nombre de produits différents est trop important en P1 et P2, tandis que les concentrations observées sont trop importantes en P3 et P4.

Faut-il s’alarmer? "C’est tout à fait acceptable dans le cas de Jamagne, comparé à ce que l’on peut retrouver ailleurs, a expliqué Bach Kim Nguyen, par ailleurs docteur en sciences agronomiques. Il s’agit essentiellement de fongicides, que les agriculteurs ont probablement épandu plus que d’ordinaire en 2021 vu l’année particulièrement pluvieuse que l’on a connue. Il fallait traiter les récoltes contre le développement de champignons."

Un pesticide souvent constaté: le benalaxyl. " C’est un produit interdit à la vente dès avril 2021, avec une utilisation tolérée dans l’agriculture jusqu’à octobre 2021.On peut penser que les fermiers ont privilégié ce produit pour finir leurs stocks. Relativisons une nouvelle fois: les doses observées à Jamagne sont 3600 fois plus petites que la dose mortelle pour l’abeille si elle l’ingérait d’un seul coup."

Quant aux métaux lourds , le tableau rassure définitivement, surtout sur l’absence presque totale de mercure, de plomb ou d’arsenic dans les relevés.

Des actions à mettre en place

Jeudi, la rencontre organisée par le comité d’Animation visait surtout à envisager l’après analyse. Que faire pour encore améliorer cette biodiversité?

Plusieurs pistes ont été évoquées. Pour diversifier la végétation, Bach Kim Nguyen a suggéré toute une liste d’essences indigènes à planter dans les jardins ou sur les espaces publics. Tondre plus tard ou laisser quelques aires en fauchage tardif sont des actions faciles à mener. Une sensibilisation des autorités communales est proposée aussi, ainsi que la mise en place d’une collaboration avec les agriculteurs, dans le choix des produits phytosanitaires.

On sentait une volonté d’aller plus loin parmi la bonne trentaine de personnes venues écouter les résultats de l’enquête mais un membre du public a regretté que ce soit essentiellement des têtes grisonnantes qui aient fait le déplacement, alors que les enjeux sont surtout axés vers le futur.

Une fois la rencontre clôturée, un agriculteur nous apostrophe: "Après la présentation des premiers résultats de cette expérience à la carrière d’Yves-Gomezée, il y a trois ans, j’ai planté des bandes fleuries dans mes cultures, pour participer à cet élan en faveur de la biodiversité. Eh bien finalement, j’ai été sanctionné, parce que dans cette bande fleurie que je devais traverser pour atteindre ma culture, j’avais quatre traces de roue de tracteur alors que deux seulement sont autorisées. J’ai appris cela sans discussion, par un recommandé arrivé à la maison.C’est pour le moins décourageant."

Le comité d’Animation devrait poursuivre la collaboration avec BeeOdiversity encore un an, grâce au soutien de la carrière Les Petons. Des actions seront probablement mises sur pied également, pour essayer de faire encore mieux. Jamagne est en effet très proche des critères pour obtenir un "Beeolabel".