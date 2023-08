Momignies: un monument aux victimes locales du Bois du Cazier

De Momignies, et d’Italie

Installé sur la place du village de Beauwelz, bien en vue depuis la route nationale, un wagonnet de mine invite désormais à se souvenir de ces victimes de l’accident, symbole des conditions de travail intenables des ouvriers de l’industrie charbonnière à l’époque. L’échevin Noah Hocquet rappelle également que la catastrophe a coûté la vie à 136 travailleurs venus d’Italie: "Après la Seconde Guerre mondiale, souhaitant devenir un leader sur le marché européen, l’industrie belge avait un besoin cruel, et cruel dans tous les sens du terme, de main-d’œuvre. Ce qui a conduit aux accords dit du Charbon".

Par cet arrangement entre les gouvernements belge et italien, "pour tous les travailleurs italiens qui descendront dans les mines en Belgique, 200 kg de charbon, par jour et par homme, seront livrés dans la Botte". Très mal accueillis, les premiers Italiens de Belgique vivaient alors dans des baraquements dans des conditions déplorables. "À l’époque, on pouvait lire à l’entrée des cafés: Interdit aux chiens et aux Italiens". Jean-Jacques Thomas, le maire de la ville française d’Hirson, toute proche de Beauwelz et jumelle de Marcinelle, ne pouvait pas manquer l’inauguration de ce monument.

Prenant la parole, il s’adresse aux victimes, devant d’anciens ouvriers du Bois du Cazier et les représentants de leurs familles: "Qu’avez-vous fait alors ? Avez-vous péri directement sous le coup de grisou ? Avez-vous avec espoir attendu les secours ? Avez-vous rêvé à l’avenir ? Hirson à un lien de sang avec Marcinelle, un lien du sang versé par ces galibots, ces gueules noires innocentes".

S’il a fallu attendre une tragédie pour mettre le pied à l’étrier sur le plan de la sécurité des mineurs, la mort de ces mineurs n’a néanmoins pas été vaine insiste Noah Hocquet: "Les autorités ont alors enfin décidé de mettre la sécurité et la santé des travailleurs au premier plan, tant au niveau belge qu’européen, dans le cadre de la CECA, la Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier".

Les premiers jalons de l’actuelle Union Européenne étaient ainsi posés.