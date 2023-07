Momignies: une fête de l'été au timbre anglo-saxon

Comme chaque année, la journée débutera dès l’aube, avec la traditionnelle brocante franco-belge, organisée par le Friend’s Club Momignies, né en début d’année sur les cendres de l’association Pour mon village.

Pour y prendre part en tant que vendeur, il est urgent de se manifester via les numéros de téléphone +32 (0)495/83.45.05 ou +32 (0)476/33.94.03. Les artisans et producteurs locaux rejoindront les brocanteurs un peu plus tard dans la matinée et proposeront le fruit de leur travail quotidien.

Offert par la Commune

Fête nationale oblige, la journée sera marquée par les cérémonies officielles de commémoration, au départ de la Grand-Place, à 10 h 15, suivies par la traditionnelle messe et le Te Deum. Les festivités proprement dites débuteront dans la foulée, avec l’inévitable verre de l’amitié, incontournable à Momignies et offert par l’administration communale.

Dès 13 h, les enfants seront à la fête avec le spectacle "Aventures en cryptozoologie" par le théâtre du Nombr’Île. Toutes les 45 minutes, jusque 17 h, les comédiens plongeront les enfants dans l’une de leurs trois aventures, au Loch Ness ou à la recherche du Yéti.

À 15 h, Delphine Bookens ravira petits et grands avec son spectacle "Deux minutes, SVP !!!", un numéro bourré d’humour entre un poney et une fille scandaleusement culottée. On n’en dit pas plus. Place à la danse et à la musique ensuite avec, dès 16 h, la démonstration de danse par le NJ Country de la Capelle, qui invitera bien entendu le public à s’initier à cette danse venue d’Amérique.

À 17 h 30, ce sont les musiques traditionnelles irlandaises qui égaieront le cœur du village avec le trio "Hot Spoons", avant de laisser place, sur le kiosque, à la fanfare locale "Les Joyeux Artisans" de Beauwelz. Enfin, pour mettre le feu à Momignies, avant le bouquet final pyrotechnique, le groupe "Woodstock Experience" fera revivre les plus grands tubes du "Summer of love", de Led Zeppelin à Jimi Hendrix.