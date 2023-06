Momignies: les Escargots de S'lognes sont à la fête

Quelques jours plus tard, Joël se fait charrier par sa fiancée: "Elle m’a donné un article de son magazine"Femmes d’aujourd’hui"sur l’héliciculture, l’élevage des escargots". La blague a été le début d’une belle aventure. "L’article proposait de participer à une séance d’information à Ciney sur cette activité", reprend notre interlocuteur. "j’y suis allé et c’est ainsi que tout a commencé."

Joël Sobry, militaire de carrière, complète son information sur les escargots en lisant différents livres et publications. Son rêve devient réalité, de manière mesurée toutefois: "Non, il n’y a pas de camion ! Les escargots de S’lognes, c’est d’abord un loisir qui est devenu une activité complémentaire".

Élevage et transformation

Décidé à se lancer dans l’aventure, il faut choisir le type d’escargots à élever. Il opte pour le petit-gris, parce qu’il vit naturellement en Belgique et est le plus fin point de vue gastronomique. La reproduction de l’escargot n’est pas simple, même s’il est hermaphrodite. Joël Sobry décide donc de ne pas s’y attarder. "Fin avril-début mai, une fois par an, j’achète mes juvéniles (des cagouilles), en Charente-Maritime", précise-t-il. "Les bébés escargots demandent peu de places: on en compte 40 au gramme. Je les reçois dans des boîtes à Camembert, qui en contiennent environ 4 000 chacune." Huit boîtes constituent le cheptel annuel des Escargots de S’lognes, soit quelque 30 000 caracoles.

Le travail de l’héliciculteur commence toutefois dès la fin de l’hiver: "Je prépare la serre, sème la végétation nécessaire, à savoir du trèfle et du navet fourrager". Une fois les escargots arrivés, leur alimentation est complétée avec de la farine, composée uniquement de céréales et de calcaire, indispensable pour leur coquille. Il faut ensuite être patient, la saison estivale étant nécessaire pour que les gastéropodes deviennent adultes. "Soit deux fois moins de temps qu’en milieu naturel".

La première récolte arrive courant juillet, la dernière mi-octobre. Une fois matures, les escargots sont mis au jeûne une grosse semaine. "ils évacuent ainsi leurs excréments et s’endorment, ce qui assure de les ébouillanter ensuite avec un minimum de souffrance", insiste notre héliciculteur.

Blanchis, ils sont décortiqués un par un, avant un nécessaire bain constitué d’eau, de sel et de vinaigre. Ils sont ensuite cuits au court-bouillon, avant d’être stérilisés en bocaux ou transformés par les soins de Joël, en suçarelle ou en escargotine.

Joël Sobry écoule une très grande proportion de sa production auprès des restaurateurs. Ses petits-gris sont à savourer dans toutes les bonnes tables de la région.