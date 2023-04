La commune de Momignies lance son premier PCDR

Sept réunions d’information et de consultation, une pour chacun des villages, sont ainsi programmées dans les semaines à venir. L’objectif de ces rencontres est de récolter l’avis des citoyens quant à l’analyse socio-économique de la commune, réalisée avec le concours de la Fondation Rurale de Wallonie. Cette étape préalable, sorte de "carte d’identité" de l’entité est une phase d’inventaire et de diagnostic visant à donner une image claire du contexte local. Le but est d’identifier les problématiques auxquelles il conviendra de répondre.