Sur la scène du Kursaal de Momignies, ils sont les premiers à se lancer dans un programme de cinq œuvres, mêlant musique classique et arrangements de mélodies plus contemporaines sous la baguette de leur chef de toujours, Gilles Dropsy. Un concert marqué par le doublé de solistes, Julien Duprez au cornet et Emma Barthel au saxophone ténor. Cette dernière, renfort régulier à Beauwelz, n’a pas quitté la scène à l’issue de la première partie, puisqu’elle officie habituellement avec l’Harmonie de Rocroi.

Seul bémol de cette après-midi musical est son affluence assez timide. Les musiciens des différentes formations constituaient en effet la grande majorité du public.

Sa saison lancée, la fanfare locale a d’ores et déjà bloqué deux dates importantes à son agenda, à savoir le 6 août pour sa traditionnelle brocante dans les rues de Beauwelz et le 14 octobre pour son concert d’automne.