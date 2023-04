Momignies: Yaël Nazé et l'astronomie insolite

"Quoi de plus étrange que tous ces bidules célestes et les énergumènes qui les étudient ?" Les membres du Cercle des naturalistes et astronomes amateurs de la Botte du Hainaut se proposent de dévoiler, avec le concours de la célèbre astrophysicienne Yaël Nazé, quelques arcanes parmi les plus bizarres de la science du ciel et de ses adeptes.