Momignies : Gotiaux reconnu coupable du meurtre de Maxime Roger et d’une tentative de meurtre sur un policier

L’intention homicide est établie par l’usage d’une arme de chasse, létale par définition, de la faible distance de tir, de la localisation du tir et des coups, de la détermination et la sauvagerie exercée. Les jurés précisent que des témoins ont entendu craquer les os de la victime, dont le visage a été frappé à coups de crosse. L’accusé est aussi coupable de la tentative de meurtre d’un seul policier intervenu cette nuit-là, avec trois collègues. Pour les jurés, il existe un doute sur l’intention de tuer les autres policiers, positionnés en retrait de leur collègue. Enfin, il est reconnu coupable de rébellion armée. Les débats n’ont pas démontré qu’il détenait ses armes illégalement.

Le débat sur la peine aura lieu jeudi.

"L’accusé a rechargé son arme"

Pierre Hustin, avocat général, avait requis mercredi la culpabilité de Sébastien Gotiaux. Coupable non seulement du meurtre de Maxime Roger, mais aussi d’avoir tenté de tuer les quatre policiers intervenus cette nuit-là, ainsi que d’une rébellion armée et de détention d’armes.

Dans son réquisitoire, il a rappelé que l’accusé n’est atteint d’aucun trouble mental, et est donc responsable de ses actes. Il a retenu l’extrême violence de l’accusé, lequel a mis en œuvre des moyens qui doivent mener à la mort. Il a rappelé que la balle a sectionné de nombreux vaisseaux sanguins du cou. L’accusé ne pouvait que tuer Maxime Roger.

Face à la défense qui soutient que le tir ne visait pas les policiers, l’accusation répond qu’il faut se placer dans une scène dynamique, et non figée. "Le policier se déplace, il a contourné le corps et se dirige vers l’auto de l’accusé. On sait aussi que l’accusé a rechargé son arme après les tirs des policiers." Pour l’avocat général, les moyens ont été mis en œuvre pour tuer les policiers.

"Je ne sais pas pourquoi j’ai fait ça"

La défense a été confrontée à un cas particulier: l’accusé ne se souvient de rien entre minuit et six heures du matin. Toutefois, il ne fuit pas ses responsabilités, indique son avocat, lequel regrette que son client n’ait été entendu qu’à une seule reprise, durant l’instruction.

Sébastien Gotiaux est bien l’auteur matériel d’un meurtre. Mais a-t-il eu la conscience libre et éclairée de commettre un homicide ? Me Mayence répond que non en raison du trou noir. "Ce trou noir est certes rare mais plausible selon les experts. Il n’est pas contredit par aucun élément du dossier, plaide-t-il. C’est aussi confirmé par tous les témoins qui l’ont vu interpeller la victime gisant au sol en lui demandant de se relever. Il n’avait pas conscience qu’il avait été blessé par balle. Enfin, il n’utilise pas ce trou noir pour se défendre".

Le pénaliste ne plaide toutefois pas l’irresponsabilité pénale. Son client demande, par la voix de son défenseur, à être reconnu coupable d’un meurtre. Par contre, la tentative de meurtre des policiers est contestée. L’accusé a tiré un seul coup de feu, mais il est accusé d’avoir tenté de tuer quatre policiers. "Balle magique !", clame le pénaliste.

Me Mayence estime que trois autres policiers ne jouaient pas dans la scène. Le seul impliqué est donc, selon lui, celui qui a riposté au tir de son client "et qui ne se trouvait pas dans la direction du tir". Le pénaliste plaide l’acquittement pour la tentative de meurtre des policiers.

Concernant la rébellion armée, le pénaliste estime qu’elle n’est pas établie, à défaut d’élément moral. Enfin, la détention d’armes reprochée à l’accusé, chasseur, est aussi contestée, "faute de vérifications".

Sébastien Gotiaux a eu la parole en dernier. "C’est très difficile pour moi de m’expliquer. C’est la vérité, je ne me souviens de rien. Je ne sais pas pourquoi j’ai fait ça."

Avant que le jury n’entre en délibération, l’avocat général et les parties civiles ont demandé aux jurés de répondre par l’affirmative à toutes les questions posées, alors que la défense a tout contesté, sauf le meurtre.