Momignies: 7 hommes et 5 femmes pour juger Sébastien Gotiaux, accusé du meurtre de Maxime Roget

Il est aussi accusé d’avoir tenté de tuer, la même nuit, quatre fonctionnaires de police, avec une arme à feu. Une rébellion armée est également retenue.

Quatre jurés suppléants ont été tirés au sort jeudi après-midi: deux hommes et deux femmes.

​Le 4 mai 2020, peu avant 1h du matin, les services de la zone de police de la Botte du Hainaut (Botha) sont appelés à Beauwelz, rue Pilarde. Des riverains ont signalé des coups de feu. À leur arrivée, un homme gît sur le sol, devant l’entrée d’une habitation.

​La victime a le visage complètement tuméfié, et présente une grosse plaie au crâne. Elle baigne dans une importante mare de sang.

Progressant le long de la haie délimitant cette habitation, les policiers entendent clairement qu’une personne effectue des va-et-vient dans le jardin, de l’autre côté de la haie. Il dit à voix haute: "Bande de bâtards".

Le policier au grade le plus élevé s’identifie clairement comme étant de la police, et à cet instant, l’homme dans le jardin fait feu en direction des policiers.

Un policier riposte par cinq tirs en direction de l’individu.

"Aucun souvenir des faits"

Le suspect se réfugie dans l’habitation, il s’agit de Sébastien Gotiaux. Il sort de son logement vers 6h15, et est privé de liberté sans recours à la force. Il présente une blessure par balle au thorax et est emmené en ambulance pour subir des soins chirurgicaux à l’hôpital.

L’accusé prétend n’avoir aucun souvenir des faits.

Le procès est présidé par Martine Baes, conseillère à la cour d’appel du Hainaut.

Pierre Hustin siège pour le parquet général.

L’accusé est défendu par Me Jean-Philippe Mayence et Me Elena D’Agristina.

Les parties civiles sont représentées par Me Jérémie Berger, Me Marie Carbonelle, Me Guillaume Bourlet, Me Chloé Degrelle, Me Julien Delvallée, Me Julien Dallons

L’examen sur le fond de l’affaire débute le lundi 13 février à 9h aux cours de justice à Mons. Le procès est prévu pour une semaine.