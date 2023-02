Trente-deux écoliers découvrent les joies de la neige

C’est à Trognon, petite station du Val d’Aoste en Italie, jumelée avec la ville de Thuin, que les élèves de l’école libre de Seloignes et leurs enseignants ont déposé leurs valises, jusqu’au 12 février prochain. Organisée une fois tous les deux ans, afin de permettre à chaque élève du cycle supérieur d’y prendre part une fois, la classe de neige est une occasion unique pour beaucoup de savourer la montagne en hiver. Et c’est un programme riche qui attend les 32 écoliers: "Ils vont bien sûr s’initier au ski, et cela chaque jour, explique leur instituteur, Pol Mataisse. Mais bien d’autres activités les attendent comme la découverte d’un musée de la vie rurale, une balade aux flambeaux ou encore, un soir, un souper dans un restaurant en altitude, accessible uniquement en motoneige". Pour permettre à tous les enfants de prendre part à ce voyage sans mettre à mal le budget des familles, l’équipe encadrante a pu compter sur la générosité de nombreux sponsors locaux ainsi que sur le dynamisme des parents qui ont rassemblé fin janvier dernier près de 500 personnes lors de la marche gourmande qu’ils organisaient pour soutenir le voyage de leur progéniture.